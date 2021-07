Auto si ribalta vicino alla ciclabile, feriti due ragazzi

Auto si ribalta in via Magenta a Canegrate.

Auto si ribalta, due persone ferite

Un'auto si è ribaltata a Canegrate. E' successo poco fa, intorno alle 15.45, lungo la via Magenta, la lunga arteria stradale che porta a Busto Garolfo. Dalle prime indiscrezioni, pare che il conducente della vettura abbia perso il controllo (per cause ancora da accertare) finendo per cappottarsi.

I soccorsi

All'interno del mezzo vi erano due ragazzi, un maschio e una femmina, entrambi di 21 anni; sul posto sono arrivati, in codice rosso, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano insieme ai Vigili del Fuoco di Legnano e alla Polizia Locale. I due feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Legnano.

LE FOTO: