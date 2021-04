Auto si ribalta lungo la Statale 526 all’altezza di Abbiategrasso: elisoccorso sul posto per prestare le prime cure necessarie alla donna di 46 anni alla guida della vettura coinvolta nel sinistro.

Auto si ribalta sulla Statale: elisoccorso ad Abbiategrasso

Paura questa mattina, giovedì 15 aprile, lungo la Statale 526 all’altezza di Abbiategrasso per un’auto che si è ribaltata.

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente stradale c’era una donna di 46 anni le cui condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti al punto da far richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 ad una rotonda: oltre all’auto della donna, coinvolta, anche se con minori danni, un’altra vettura, per quello che potrebbe essere un sinistro causato da una mancata precedenza.

Sul posto anche una ambulanza della Croce azzurra, oltre alla Polizia locale di Abbiategrasso ed ai vigili del fuoco.

La donna di 46 anni, dopo gli accertamenti sul posto dai parte sanitari accorsi sul posto in codice rosso, è stata caricata sull’elisoccorso e predisposto il suo trasporto in codice giallo in ospedale.

Il sinistro stradale ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. Il traffico infatti è al momento parzialmente limitato da Albairate in direzione Magenta per la rimozione dei veicoli.