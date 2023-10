Auto si ribalta: quattro persone coinvolte

Quattro persone coinvolte in un incidente avvenuto oggi a Legnano: un'auto si è ribaltata nell'impatto.

Incidente fra due auto: una si ribalta

Auto ribaltata in via Zaroli a Legnano intorno alle 15.15. Un'auto si è cappottata e la donna di 50 anni alla guida della Citroen C3 e la passeggera di 18 anni dell'altra auto sono state trasportate entrambe in codice verde alla clinica Mater Domini di Castellanza.

L'altra guidatrice con la terza passeggera di 14 anni è rimasta incolume.