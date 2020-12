Auto si ribalta e finisce contro due auto in sosta FOTO

Auto si ribalta in via Lazzaretto a Nerviano, sul posto ambulanza, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Auto si ribalta alla rotonda

Momenti di paura quelli vissuti questa mattina, intorno alle 11, in via Lazzaretto a Nerviano. Un’auto, guidata da una donna di 47 anni, si è infatti ribaltata all’altezza della rotonda con via Sant’Anna. Inizialmente si pensava che le condizioni della donna fossero molto gravi, per questo sul posto sono arrivati in codice rosso l’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Per fortuna la 47enne ne è uscita illesa, per lei solo un grande spavento. E per fortuna nessuno stava transitando in quel momento dal lato opposto della carreggiata.

LE FOTO:



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE