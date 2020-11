Auto si ribalta, paura in via Cappuccini

Auto si ribalta in via Cappuccini a Cerro Maggiore, momenti di paura.

E’ finito ribaltato con la sua automobile. E’ quanto successo poco fa in via Cappuccini a Cerro Maggiore. Per cause ancora da accertare, un automobilista di 80 anni ha perso il controllo della sua vettura dopo l’urto con un’altra, finendo rovesciato su un fianco. Sul posto, in codice giallo, è intervenuta l’ambulanza, l’automedica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

L’anziano è stato trasportato in ospedale in codice verde.

