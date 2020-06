Auto si ribalta, paura lungo il viale: due feriti

Auto si ribalta a Nerviano: è accaduto in via Papa Giovanni XXIII. Feriti due giovani.

Auto si ribalta

Tutto è successo in pochi istanti. Quella vettura ribaltata, poi il suono delle sirene. E’ quanto accaduto poco fa in viale Papa Giovanni XXIII a Nerviano. Erano le 19.30 quando è successo l’incidente. Sul posto vi sono i soccorritori della Croce Rossa, arrivati in codice rosso, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Due i feriti: un 19enne e un 72enne portati all’ospedale in codice verde.

