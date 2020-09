Auto si ribalta, paura in via Oberdan a Corbetta. Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, che ha visto coinvolti un uomo di 70 anni e una donna di 80, per cause in fase di accertamento della Polizia Locale di Corbetta.

Auto si ribalta, paura in via Oberdan

La chiamata alla centrale operativa è scattata intorno alle 1645, quando si è verificato uno scontro, con un’auto ribaltata. La situazione è apparsa preoccupante, tanto da far scattare il codice rosso. Sul posto ambulanza, Vigili del fuoco e automedica.

Codice giallo per i feriti

Dopo i primi soccorsi le conizioni dei feriti sono apparse meno gravi. La donna è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Corbetta.

