Auto si ribalta lungo la Tangenziale Ovest: traffico in tilt

Attimi di paura questa sera, lunedì 27 febbraio, intorno alle 20.30 lungo la Tangenziale Ovest in direzione Rho.

Una utilitaria, con a bordo tre persone, due uomini di 40 e 67 anni e una donna di 67 anni, si è ribaltata.

Immediatamente sul posto sono accorsi i soccorritori e le Forze dell'ordine: Vigili del fuoco, ambulanza della Croce rossa di Settimo Milanese supportata da due automatiche, e l'ATS di Assago.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Forze dell'ordine.

Fortunatamente i coinvolti nel sinistro sono risultati in condizioni meno gravi del previsto: sono stati trasportati tutti in codice verde in ospedale.

Il flusso del traffico è stato deviato per facilitare i soccorsi ma è comunque possibile uscire in direzione Rho.