Auto si ribalta in via Spluga, uomo in ospedale

Auto si ribalta in via Spluga

Tutto è successo in un attimo. Il conducente che perde il controllo della sua auto e finisce ribaltato. E’ quanto accaduto poco prima delle 14 in via Spluga, a Canegrate. Al volante della vettura vi era un uomo di 48 anni. Per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo rovesciato sul fianco della sua automobile.

Le condizioni del conducente sembravano molto gravi: sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa, insieme all’automedica dell’ospedale, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco di Legnano. Dopo le prime cure ricevute sul posto, il 48enne è stato portato in ospedale in codice giallo.

La Polizia Locale sta conducendo accertamenti per appurare con chiarezza le cause dell’incidente.

