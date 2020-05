Auto si ribalta in via Carso a Parabiago, arrivano i soccorsi.

Auto si ribalta in via Carso, arrivano i soccorsi

Automedica e ambulanza della Croce Rossa di Legnano in via Carso a Parabiago intorno alle 17.30 di oggi, lunedì 25 maggio. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso per un’auto ribaltata. Nell’incidente è rimasta coinvolta una ragazza di 20 anni che, dopo alcuni accertamenti, è stata portata in codice verde in ospedale. Sono stati allentata anche i Carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco di Milano.

Ecco dove è successo:

TORNA ALLA HOME