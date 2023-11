Auto si ribalta, feriti due giovani

Grave incidente a Dairago.

Auto si ribalta in via Circonvallazione

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, lunedì 13 novembre, in via Circonvallazione, nei pressi del confine con la frazione bustese di Olcella, dove un'auto ha perso il controllo ed è finita fuoristrada ribaltandosi. A bordo due giovani, maschio e femmina, di 29 e 22 anni. Per soccorrerli sono intervenuti un'ambulanza della Croce rossa di Gallarate, una della Croce bianca di Sedriano e l'automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. Questi ultimi li hanno estratti dalle lamiere dell'auto distrutta.

Due giovani all'ospedale in codice giallo

Entrambi sono rimasti feriti ma fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno preoccupanti del previsto: le ambulanze, uscite in codice rosso, li hanno trasportati al Pronto soccorso di Legnano in codice giallo.