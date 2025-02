Auto si ribalta e abbatte la recinzione di una casa: 37enne all'ospedale

Auto si ribalta, finisce su una vettura parcheggiata e abbatte la recinzione di una casa.

Mercedes si ribalta, travolge una Tesla e finisce contro la recinzione di una casa

E' successo oggi, mercoledì 19 febbraio a Busto Garolfo. Erano passate da poco le 7.30 del mattino quando una Mercedes che procedeva in via Legnano è finita fuori controllo e ha terminato la propria corsa contro la cancellata in cemento di una villetta a lato strada, travolgendo anche una Tesla parcheggiata davanti all'abitazione. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa italiana di Busto Arsizio e l'automedica.

A estrarre l'uomo dall'auto sono stati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

L'uomo che si trovava alla guida della berlina, 37 anni, residente in paese, è stato estratto dal veicolo dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno e affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, dov'è arrivato in codice giallo. Il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità spetta ora alla Polizia Locale di Busto Garolfo. Gli agenti del comandante Antonello Grassi sono infatti intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.