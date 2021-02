Incidente tra un’auto e un furgoncino nella mattina di oggi, martedì 9 febbraio.

Auto si ribalta dopo lo scontro con un furgoncino

Nella mattina di oggi, martedì 9 febbraio, un’auto e un furgoncino si sono scontrati lungo via 4 novembre a Cerro Maggiore. Il sinistro si è verificato intorno alle 10.25. La vettura, dopo l’impatto con il furgoncino, ha terminato la sua corsa ribaltandosi su di un lato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una ragazza di 27 anni e un uomo di 31 anni.

Dopo alcuni accertamenti sul posto la ragazza è stata trasportata in codice verde in ospedale a Legnano.