Auto si ribalta dopo lo scontro con altre 3 macchine: donna rimane incastrata FOTO

Auto si ribalta dopo lo scontro con altre 3 macchine: donna rimane incastrata

Grave incidente questo pomeriggio, giovedì 12 novembre, pochi minuti prima delle 15. Per cause ancora in fase di accertamento quattro auto si sono scontrate lungo via bello monte a Legnano, in prossimità del semaforo. Un veicolo, dopo l’impatto, si è ribaltato. La donna al suo interno, di 50 anni, non è riuscita ad uscire in maniera autonoma e per questo sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarla. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre 2 persone. Sul posto, per prestare soccorso, la Croce rossa. Allertati anche i Carabinieri.

