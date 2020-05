Auto si ribalta dopo lo scontro all’incrocio, paura a Nerviano FOTO

Auto si ribalta dopo lo scontro all’incrocio a Nerviano. Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri.

Auto si ribalta dopo lo scontro all’incrocio

Paura poco fa a Nerviano, in via Cavour. Poco dopo le 9.30 due auto si sono scontrate all’incrocio, l’impatto è stato molto violento tanto che una delle due vetture si è ribaltata. Subito è stato lanciato l’allarme, le condizioni di chi si trovava nell’abitacolo sembravano gravissime.

Sul posto, in codice rosso, sono arrivate l’ambulanza e l’automedica, insieme a loro anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i Carabinieri.

Dalle prime indiscrezioni pare che nessuno si sia fatto male seriamente. Uno dei feriti è stato portato in ospedale in codice verde.

