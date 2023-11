Auto si ribalta: coinvolte anche due bambine

Auto con a bordo una donna di 30 anni e due bambine di 6 e 7 anni si ribalta in via Terrazzano a Rho: sul posto sono arrivate due ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Auto si ribalta: coinvolti anche due bambine

Forse a causa della pioggia e del fondo bagnato un'auto si è ribaltata intorno alle 17 in via Terrazzano a Rho: a bordo una donna di 30 anni e le due figlie di 6 e 7 anni. Sul posto due ambulanze in codice giallo e l'automedica.

La donna e le bimbe sono state estratte dal mezzo e trasportate in codice giallo in ambulanza. Presente anche la Polizia locale di Rho.