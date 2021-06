Automobile si ribalta alla rotonda Ford Feren

Ennesimo incidente alla rotonda Ford Feren tra Rho, Lainate e Pogliano: coinvolte due automobili, una si ribalta

La rotonda maledetta della Ford Feren colpisce ancora. Un nuovo grave incidente si è verificato alle 10.30 di stamattina. Ancora da chiarire da parte degli agenti della Polizia locale la dinamica del sinistro che ha coinvolto due auto, una della quali, una Fiat Punto, si è ribaltata in mezzo alle aiuole della rotonda. Sul posto per soccorrere i feriti gli operatori di Rho soccorso. Una rotonda, quella situata tra i comuni di Rho, Lainate e Pogliano dove da troppo tempo si aspettando interventi per garantire una maggiore sicurezza. Interventi sempre promessi e mai realizzati.