Auto si ribalta: 65enne in ospedale

Un’auto si è ribaltata in via Garibaldi a Parabiago: è successo stasera, lunedì 12 aprile 2021, intorno alle 20.25.

Auto si ribalta in via Garibaldi

Intorno alle 20.25 di stasera, lunedì 12 aprile, sono stati allertati un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano poiché una macchina si era ribaltata su un fianco in via Garibaldi a Parabiago. L’ambulanza è uscita in codice rosso, ma per fortuna la donna coinvolta, una 65enne, non era in pericolo di vita.

I soccorsi

I sanitari della Croce Rossa di Legnano hanno prestato i primi soccorsi alla 65enne che poi è stata portata in ospedale in codice giallo. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilevamenti del caso per capire le dinamiche dell’incidente.