Auto sbandano, una fuori di strada e altra contro un palo SIRENE DI NOTTE

Auto sbandano, paura nella notte per due incidenti. Soccorritori in azione.

Due incidenti che hanno fatto vivere momenti di paura, ieri sera e questa notte. Incidente a Busto Garolfo: erano le 20.30 quando un’auto ha sbandato ed è finita fuori strada. Tutto è successo lungo la Sp128, al volante della vettura vi era un uomo di 55 anni. Vista la scena, altri automobilisti hanno chiesto aiuto. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa insieme ai Vigili del Fuoco: l’uomo stava bene, per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

E anche a Novate

Paura anche a Novate Milanese per un automobilista finito contro un lampione. Erano da poco passate le 4.30 di questa notte quando, in via Della Polveriera, il conducente ha perso il controllo della sua vettura. Sul posto è intervenuta, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Rossa insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco: due le persone a bordo dell’auto che hanno dovuto ricorrere alle cure dei soccorritori, ossia una ragazza di 21 anni e un uomo di 40. Per loro solo qualche lieve contusione e il trasporto, in codice verde, all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.