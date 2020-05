Auto sbanda sul Sempione e abbatte un lampione: è successo a Nerviano. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un palo della luce, abbattendolo. E’ quanto successo oggi, sabato 9 maggio 2020, sul Sempione a Nerviano. L’incidente è accaduto poco prima delle 18. Al volante dell’auto vi era un 37enne, a bordo anche una donna di 44 anni. Cosa è successo va ancora chiarito con esattezza, sta di fatto che l’uomo ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il lampione. Grossi danni per la carrozzeria e per il palo, per i quale sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale e l’ambulanza di Rho Soccorso. Nulla di grave per quanti si trovavano nella vettura: solo un grande spavento.

