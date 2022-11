Auto rubata a due anziani a Cornaredo.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, in via Garibaldi. L'automobile, una Fiat Idea del 2006, era parcheggiata all'interno della proprietà dei due coniugi. I ladri sono riusciti a entrare nel cortile dell'abitazione, forse nel tentativo di mettere a segno un furto in appartamento.

Una volta all'interno del cortile di via Garibaldi, hanno notato che nella vettura erano presenti le chiavi del mezzo ed anche il telecomando per aprire il cancello, lasciati all'interno del mezzo dai proprietari, ignari di essere probabilmente tenuti d'occhio dai malviventi.

Nella giornata di oggi l'appello dei familiari dei due coniugi, che sperano di ritrovare il veicolo in condizioni decenti. Dopo aver presentato denuncia ai carabinieri, l'appello sui social: "Rubata auto Fiat Idea grigio scuro targata DD198PJ". Chi la dovesse notare, è pregato di contattare le forze dell'ordine o il numero di telefono 3735200182.