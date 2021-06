Auto rompe un tubo e scappa, fuga di gas in centro

Automobile spacca un tubo del gaso, scappa e crea una perdita: è accaduto a Villa Cortese.

Tubo rotto dopo incidente

Un'auto che ha urtato un tubo del gas, dal quale ha iniziato a fuoriuscire del metano. Ma la vettura non si è fermata, anzi si è allontanata facendo perdere le sue tracce. E' quanto successo intorno alle 12.30 di oggi, lunedì 14 giugno 2021, nel pieno centro cittadino di Villa Cortese. La vettura stava viaggiando sulla via Emilia quando, per cause ancora da chiare, ha impattato contro la conduttura. Da qui è nata la fuga di gas.

L'intervento

Subito è partita la richiesta di aiuto: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano, insieme alla Polizia Locale e all'azienda del gas. In questo momento sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Gli agenti stanno cercando di risalire all'automobilista in fuga.