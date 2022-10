Auto ribaltata sull'A8, tre feriti

Incidente stradale e lunghe code sull'autostrada A8 in direzione Varese.

Auto ribaltata sull'autostrada

Erano passate da poco le 17.30 quando, per cause in corso di accertamento, tre auto si sono scontrate e una si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Castellanza. Tre le persone soccorse da ambulanze a automedica. Si tratta di tre uomini di 30, 45 e 51 anni. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito in modo grave. Dopo aver ricevuto le prime cure dall'equipaggio della Croce rossa di Legnano, solo uno di loro è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale della città del Carroccio.

Code nei due sensi, causa curiosi

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese di via Leopardi la polizia stradale. Sull'autostrada da quattro corsie si viaggia a una sola corsia fino allo spostamento delle autovetture. Code causa rallentamenti per curiosi anche in direzione Milano tra lo svincolo di Busto Arsizio e quello di Castellanza.