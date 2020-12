Auto ribaltata sulla Sp128: sul posto anche i pompieri

Auto ribaltata sulla Sp128: è successo ad Ossona. Una persona sarebbe in gravi condizioni:

Auto ribaltata sulla Sp128

Momenti di paura quelli che si stanno vivendo lungo la Sp128, nel territorio di Ossona. Un’auto, per motivi ancora da accertare, è infatti finita ribaltata. Erano circa le 17.50, Al volante una persona le cui condizioni paiono essere gravi.

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. In questo momento i soccorsi sono ancora in corso.

