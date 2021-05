Auto ribaltata: paura per una donna

Auto ribaltata a Legnano.

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 17 maggio 2021 in via Foscolo. Erano passate da poco le 11.30 quando una Bmw e una Panda si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Alfieri: l’utilitaria è poi finita con le ruote all’aria. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, intervenuta in codice rosso, e l’automedica. Allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Ferita una donna di 49 anni. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto ed è stata trasportata all’ospedale in codice giallo.