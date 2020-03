Auto ribaltata, paura a Cerro Maggiore FOTO

Auto ribaltata in via Trento Trieste a Cerro Maggiore. Sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e carabinieri.

Auto ribaltata, momenti di paura

Momenti di grande paura a Cerro Maggiore. Ribaltamento di un’auto lungo la via Trento Trieste, lunga strada che collega il paese con Legnano. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, sta di fatto che l’uomo, 62 anni, al volante dell’auto ha perso il controllo finendo cappottato, finendo anche contro un marciapiede e abbattendo un albero.

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca di Legnano insieme a quelli dell’automedica, una pattuglia dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Legnano.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo.

