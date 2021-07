Auto ribaltata in mezzo alla carreggiata dopo aver preso dentro il guard rail.

Una Lancia Y si è ribaltata in mezzo alla carreggiata dopo aver preso dentro il guard rail. E' successo questa mattina, martedì 20 luglio, intorno alle 9.30 in via Milano a Cornaredo.

Paurosa la scena che si sono trovati difronte i conducenti delle auto che erano dietro e hanno chiamato il 112.

Fortunatamente il conducente dell'auto è uscito incolume dal sinistro stradale e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche la Polizia locale.