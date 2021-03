Auto ribaltata, ambulanza e pompieri sul posto

Incidente e auto ribaltata a Novate Milanese in via Cascina del Sole.

Ribaltamento

Grave incidente poco prima delle 11 in via Cascina del Sole, sul territorio di Novate Milanese, all’altezza dell’intersezione con via Balossa. Due auto coinvolte, una si è ribaltata su un fianco.

Ambulanza e pompieri

Una vettura si è ribaltata dopo lo scontro con un altro veicolo. Sul posto sono accorsi ambulanza, vigili del fuoco, e gli agenti della Polizia locale di Novate Milanese. I pompieri sono intervenuti per estrarre dal veicolo ribaltato l’automobilista.

Due soccorsi

Coinvolte due persone: un uomo di 26 anni e una donna di 34, soccorse in codice giallo dall’ambulanza accorsa. Le loro condizioni, secondo le prime verifiche, non destano preoccupazione.