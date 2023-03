Auto ribaltata: paura per una 55enne

Grave incidente stradale in via Monte Nevoso a Legnano, dove un'auto è finita ribaltata, fortunatamente senza che la conducente riportasse ferite.

Auto ribaltata in via Monte Nevoso: conducente miracolata

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17.30. Al volante c'era una legnanese di 55 anni che ha perso il controllo della vettura dopo una curva, andando a urtarne altre parcheggiate a bordo strada e finendo con le ruote all'aria. La donna è rimasta bloccata all'interno della vettura. Scattato l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano, che si è attivata in codice rosso. In supporto è intervenuta anche l'automedica. Sul posto pure gli uomini della Polizia Locale e i Vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco hanno liberato la donna che è uscita incolume

Questi ultimi hanno liberato la 55enne, che è uscita dall'auto incolume anche se comprensibilmente spaventata. L'incidente ha quindi provocato danni solo ai mezzi: oltre alla vettura ribaltata, ne sono rimaste coinvolte altre quattro che erano state lasciate in sosta sulla strada.