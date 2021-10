Auto si ribalta sulla statale

CASTANO PRIMO

L'incidente lungo la Ss336; sul posto l'ambulanza della Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Polizia stradale

Auto si ribalta sulla SS336 nel territorio di Castano Primo: sul posto ambulanza e pompieri.

Auto ribaltata

Un'auto ribaltata lungo la SS336, nel tratto compreso tra Castano Sud e Castano Nord. E' quanto successo questa mattina, intorno alle 11. Le cause dell'incidente sono ancora da appurare, sta di fatto che la vettura è finita con le ruote all'insù.

I soccorsi

In questo momento sono in corso le operazioni di soccorso: sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Dalle prime informazioni ci sarebbe una persona ferita in modo grave.