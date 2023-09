Auto si ribalta, dramma sfiorato in autostrada

Auto si ribalta sull'A8 a Cerro Maggiore.

Auto si ribalta, paura sull'A8

Prima lo scontro con un'altra auto, poi la vettura che finisce ribaltata. Grande paura ieri sera, martedì 26 settembre 2023, lungo l'autostrada A8 sul territorio di Cerro Maggiore. Al volante della vettura vi era una 28enne che, per cause ancora da chiarire, prima ha urtato un'altra macchina per poi finire cappottata.

I soccorsi

Le condizioni della donna sembravano molto gravi tanto che sul posto sono arrivati i soccorritori con le ambulanze della Croce rossa di Busto Arsizio e di quella di Lainate oltre all'automedica, tutte in codice rosso; insieme a loro anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. La 28enne ha riportato alcune contusioni ed è stata portata all'ospedale di Legnano in codice giallo.