Auto si ribalta in autostrada: paura per due giovani

Auto finisce ribaltata sull'A8, paura per due ragazzi.

Auto ribaltata in autostrada

Si trovavano a bordo della loro auto, poi il guidatore ha perso il controllo del mezzo che ha sbattuto prima sulla barriera in new jersey e poi è finita ribaltata. Grande paura la sera di ieri, venerdì 24 marzo 2021, sull'autostrada A8 in direzione Varese nel tratto tra Legnano e Castellanza. E' qui che, intorno alle 21.45, si sono vissuti momenti di grande paura. A bordo della vettura vi erano due giovani, una ragazza di 18 anni e un 19enne.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice giallo, l'ambulanza della Croce rossa insieme all'automedica dell'ospedale, ai Vigili del fuoco e alla Polizia stradale. I due giovani hanno ricevuto le prime cure sul posto, poi sono stati trasportati in ospedale di Legnano lei in codice giallo e lui in codice verde