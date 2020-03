Auto prende fuoco dopo l’incidente con un’altra vettura

Auto prende fuoco dopo l’incidente: è successo in via Cattaneo a Legnano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Auto prende fuoco, poi le fiamme

Prima lo scontro tra le due vetture, poi una delle due auto che ha preso fuoco. E’ quanto successo questa mattina, lunedì 2 marzo 2020, intorno alle 12, in via Carlo Cattaneo. Le due auto, per motivi ancora da accertare con chiarezza, si sono urtate. L’impatto è stato violento. E dal cofano di una delle due ha iniziato a uscire del fumo e poi delle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino insieme a una pattuglia della Polizia Locale. Tre le persone rimaste coinvolte. Sono state soccorse dall’equipaggio della Croce Rossa di Busto Arsizio che le ha trasportate al pronto soccorso. Per loro unicamente qualche lieve contusione e un grande spavento.

