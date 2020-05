Auto parcheggiata in fiamme a Cuggiono.

Auto parcheggiata in fiamme: arrivano i pompieri

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, i Vigili del fuoco e l’ambulanza di Magenta sono intervenuti in via Novara a Cuggiono per un auto in fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono ora al lavoro per domare le fiamme e capire la causa.

TORNA ALLA HOME