Auto nel Naviglio: muore agricoltore di Gaggiano

Era da poco passata la una della notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 quando, in via Alzaia Naviglio sp 494, ad Abbiategrasso, un’auto, per cause ancora da accertare, è finita nel Naviglio.

Corsa disperata al pronto soccorso

Immediatamente è scattato l’allarme e dalla centrale operativa delle emergenze è stata inviata sul posto in codice rosso un’ambulanza, un’auto medica e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. L’autovettura da Gaggiano procedeva verso Abbiategrasso, alla guida un italiano classe 67, quando all’improvviso è uscita di strada finendo nell'adiacente canale privo d'acqua.

La vittima un 55enne di Gaggiano

Un tremendo volo seguito da un impatto devastante. Le condizioni del 55enne, Tiziano Taini, agricoltore di Gaggiano che abitava alla cascina Carbonizza, sono apparse subito gravissime. Stabilizzato sul posto dai sanitari, la disperata corsa in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, dove purtroppo per le gravi lesioni subite, l’uomo è deceduto poco dopo. Taini era l’unico presente all'interno della macchina.

Saranno i rilievi effettuati dagli uomini dell’arma a fare luce sull’incidente.