Auto investe uomo sul monopattino – LE FOTO

Un’auto ha investito un uomo in monopattino: è quanto successo poco prima delle 20 di stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, a San Vittore Olona.

Un’auto investe uomo in monopattino

Erano poco prima delle 20 di stasera, mercoledì 23 dicembre 2020, quando una macchina, lungo il Sempione all’altezza con l’incrocio con via Piave a San Vittore Olona, ha investito un uomo di 59 anni che stava procedendo con il suo monopattino. L’incidente è sembrato molto grave, tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e i Carabinieri per capire le dinamiche dell’incidente. Per fortuna il 59enne non è in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale in codice giallo.

