Auto investe cagnolino e passeggino di una bimba di 1 anno

TURBIGO

Auto investe il cane e il passeggino su cui vi era la bimba: paura a Turbigo.

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti poco fa nel centro cittadino di Turbigo. Erano circa le 9.30 quanto un'auto che procedeva lungo via Volta ha prima investito un cane e poi urtato il passeggino su cui vi era una bambina di solo 1 anno di età. La piccola è stata sbalzata fuori, poco distante la madre che non è stata colpita dalla vettura. Madre, figlia e cagnolino stavano attraversando la strada.

I soccorsi

Le condizioni della piccola sembravano molto gravi. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza del 118 insieme all'automedica dell'ospedale insieme a una pattuglia della Polizia locale. La bimba ha fortunatamente riportato solo un grosso spavento, illesa la mamma: la piccola è stata caricata sull'ambulanza che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano per accertamenti. Il quattrozampe è stato affidato alle cure del veterinario.