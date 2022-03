Auto s'incendia sull'autostrada A4, la conducente si salva

MESERO-BERNATE TICINO

E' successo questa mattina, le fiamme provenivano dal motore; sul posto i Vigili del fuoco volontari e la Polizia stradale

Auto s'incendia lungo l'autostrada A4, la donna alla guida si è messa in salvo. E' successo a Bernate Ticino.

Auto in fiamme in autostrada

Era al volante della sua auto, lungo l'A4, quando all'improvviso ha visto fiamme e fumo provenire dal motore. Mantenendo la calma è riuscita ad accostare nell'area di emergenza allertando i soccorsi. E' quando successo la mattina di oggi, lunedì 21 marzo 2022, intorno alle 8.30, a una donna che stava guidando una Golf sull'A4 direzione Torino, tratto Marcallo, sul territorio di Bernate. Tutto è accaduto in pochi istanti, per fortuna la donna è riuscita a uscirne illesa.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme alla Polizia stradale; quest'ultima si è occupata di gestire la viabilità mentre i primi hanno iniziato a domare le fiamme, spegnendole in pochi istanti. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. L'abitacolo, nella sua parte anteriore, è andato distrutto a causa delle fiamme.

