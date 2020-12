Auto in fiamme in via Collodi e la vettura… si sposta da sola FOTO

Auto in fiamme a Buscate, sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Auto in fiamme

Momenti di paura quelli vissuti ieri sera, mercoledì 16 dicembre 2020 in via Collodi a Buscate. Intorno a mezzanotte un’auto che si trovava parcheggiata lungo la strada, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Dalla parte posteriore della vettura ha iniziato a sprigionarsi prima del fumo, poi il fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno sedato le fiamme e messo il mezzo in sicurezza. La vettura, durante l’incendio, si è spostata da sola per una decina di metri a causa dei danni al motorino di avviamento.

LE FOTO:

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE