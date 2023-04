Auto in fiamme sull'A8: traffico in tilt per molte ore

Un'auto è andata in fiamme questo pomeriggio, 21 aprile, lungo l'autostrada A8: gli interventi di soccorso hanno causato lunghe code sul tratto autostradale.

Auto in fiamme lungo l'A8: traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la A8 in direzione Varese: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Lunghe code in direzione Varese provenendo da Milano.