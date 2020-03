Auto in fiamme sul Sempione, il conducente si salva LE FOTO

Auto in fiamme sul Sempione a San Vittore Olona, il conducente è riuscito a uscire dalla vettura.

Auto in fiamme sul Sempione

Momenti di paura sul Sempione. Intorno alle 18.15 di oggi, martedì 3 marzo 2020, un’auto che si trovava a San Vittore Olona e stava procedendo in direzione di Parabiago ha improvvisamente preso fuoco. L’uomo che si trovava al volante della vettura è riuscito a uscire dall’abitacolo mettendosi in salvo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si stanno occupando dello spegnimento dell’incendio. Da accertare la cause di quanto accaduto.

LE FOTO:

