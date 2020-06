Auto in fiamme nel parcheggio del supermercato

Auto in fiamme ad Arluno.

Auto in fiamme davanti alla Coop

E’ successo nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020. L’allarme è scattato poco prima delle 2, nel parcheggio della Coop di via della Filanda, quando un’utilitaria in sosta ha improvvisamente preso fuoco. Il mezzo è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, sotto gli occhi attoniti di alcune persone che si trovavano poco distanti. Queste ultime hanno dato l’allarme e in breve sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L’auto è andata pressoché distrutta. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

