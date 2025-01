Sei chilometri di coda lungo l'autostrada A8 in direzione Milano fra Busto Arsizio e Legnano: a causare il disagio un'auto in fiamme.

Auto in fiamme lungo la A8: sei chilometri di coda verso Milano

Alle ore 8:30 circa, sulla autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano, si registrano 6 km di coda a causa di una vettura andata in fiamme, ora spenta, all’altezza del km 16.5 dove il traffico transita temporaneamente su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio verso Milano, si consiglia di uscire sulla la A36 per poi proseguire sulla A9 in direzione Lainate.