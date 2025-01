Auto in fiamme, evacuato un palazzo: soccorso anche un neonato

Auto in fiamme a Legnano, soccorso anche un neonato.

Auto in fiamme

Un'auto che prende fuoco, un palazzo evacuato e i soccorsi anche a un neonato. Una notte movimentata quella che si è vissuta venerdì 17 gennaio 2025 a Legnano. Erano circa le 4.15 quando, in via Mascagni, una vettura parcheggiata in un box ha preso fuoco. Le fiamme l'hanno distruttura. Ma il fumo si era incanalato in una delle due scale del condominio che si trovava vicino alla vettura.

L'evacuazione e i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano, Busto Arsizio e Inveruno, insieme alla Polizia di Stato legnanese e ai soccorritori del 118. Le famiglie residenti sono state fatte evacuare in via precauzionale. I pompieri sono stati impegnati nel sedare le fiamme, i soccorritori - in via precauzionale - hanno fatto accertameti su un bimbo di pochi mesi per escludere possibili inalazioni di fumi.