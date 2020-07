Auto in fiamme, conducente salvo appena in tempo FOTO

Auto in fiamme ad Arconate, sul posto i Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme, paura per il conducente

Era alla guida della sua auto, poi dalla vettura ha iniziato a uscire fumo e fiamme. Così il conducente non ha perso tempo, si è fermato ed è uscito dall’abitacolo. L’auto è stata presto divorata dal fuoco. E’ quanto successo poco fa, intorno alle 19.30, in via Buscate ad Arconate. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio che sono durante per qualche decina di minuti. La vettura è andata distrutta. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

LE FOTO:



