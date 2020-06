Auto in fiamme tra Castano Primo e Turbigo

Auto in fiamme nella zona della Statale 341, sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale.

Auto in fiamme, paura lungo la strada

Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. A bruciare era un’auto. Grande spavento questo pomeriggio, intorno alle 16, nella zona della Statale 341 tra Castano Primo e Turbigo. Per cause ancora da accertare, una vettura ha preso fuoco. L’auto si trovava in una via laterale della statale. Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale. In una manciata di minuti il fuoco è stato spento. Non si registrano feriti.

