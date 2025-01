Auto in fiamme a Pontenuovo, l'incendio causa danni a un'abitazione

Attimi di paura a Pontenuovo, dove nel pomeriggio di sabato 25 gennaio un'automobile è andata a fuoco lungo l'ex statale 11, poco dopo il confine tra Magenta e Boffalora sopra Ticino. Grande lo spavento di passanti e avventori dei bar vicini, anche se fortunatamente nessuno è rimasto ferito al netto di alcuni danni alle abitazioni limitrofe.

Auto in fiamme a Pontenuovo, danni a un'abitazione

Stando a quanto emerso dalle testimonianze dei residenti, il fatto sarebbe avvenuto poco dopo le 14, quando un'auto che stava transitando lungo l'ex statale avrebbe iniziato a emettere denso fumo nero dal cofano. Accortasi del problema, a conducente del mezzo avrebbe dunque accostato all'altezza dell'ultimo bar della via in direzione Trecate, allontanandosi dall'abitacolo prima che le fiamme iniziassero ad avvolgere l'intero veicolo.

Sul posto è subito giunta una pattuglia della Polizia Locale, mentre dopo qualche minuto sono arrivati tre mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. La situazione si è rivelata da subito particolarmente delicata, dato che il fumo e le fiamme sono arrivati a lambire non solo i cavi dell'illuminazione sovrastanti la strada, ma anche l'interno dell'abitazione a fianco dell'automobile. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Abbiategrasso e un'ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso che ha soccorso in codice giallo una donna di 40 anni per inalazione di fumi.

I Vigili del Fuoco sono stati costretti dunque a disporre l'evacuazione temporanea dell'appartamento in questione. Distrutti gli infissi esterni e parte delle tapparelle, come ha confermato il proprietario della casa:

"Per fortuna non ero ancora uscito quando è successo. La spinta delle fiamme dall'esterno verso l'interno non faceva chiudere la finestra, per questo ho dovuto tenerla ferma con un bastone di legno perché ovviamente la maniglia era incandescente".

Ulteriori danni sono stati registrati anche nell'abitazione adiacente che tuttavia si trovava disabitata al momento del rogo.