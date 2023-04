Auto fugge dopo l'incidente, finanziere aiuta la Polizia locale a trovarla

Auto fugge dopo l'incidente a Legnano, rintracciata.

Lo scontro tra le due auto poi una delle due che cerca di scappare. E' quanto successo la sera di ieri, sabato 29 aprile 2023 a Legnano. Erano circa le 19 quando due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente in prossimità della rotonda del cimitero monumentale. Una delle due macchine si è ribaltata, facendo un giro completo su se stessa. L'altra è invece scappata lungo viale Toselli.

Il ruolo del finanziere

Proprio in quel momento stava transitano una agente della Guardia di finanza fuori servizio: aveva assistito all'incidente e ha così dato indicazioni importanti alla Polizia locale che stava arrivando sul posto. Gli agenti sono così riusciti a intercettare la vettura in fuga. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, l'automedica e l'ambulanza della Croce rossa di Legnano. I soccorritori si sono presi cura del conducente finito ribaltato: per lui neanche un graffio e non è stato necessario il trasporto in ospedale.