Auto finisce sopra un panettone: ambulanze sul posto

Auto finisce sopra un panettone davanti all'Auditorium: ambulanze sul posto

Intorno a mezzogiorno e mezza di oggi, venerdì 25 giugno, un'auto è finita sopra un panettone davanti all'Auditorium di via Meda a Rho.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre persone: due giovani di 20 e 21 anni e un uomo di 48 anni.

Sul posto, a sirene spiegate, sono intervenute tre ambulanze e un'automedica.

Le persone coinvolte sono state trasportate in codice verde in ospedale.

Allertata anche la Polizia locale.