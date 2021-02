Auto finisce fuori strada tra due alberi: due feriti. Curioso episodio martedì 16 febbraio a Magenta, in via Donatori di Sangue a pochi metri dall’ospedale Fornaroli.

Auto finisce tra due alberi

Un Toyota Yaris blu, per cause tutta da definire, è finita fuori strada, tra due alberi, in prossimità della vecchia edicola. Per l’urto, sono partiti gli air bag ed è scattato subito l’allarme alla centrale operativa del 112. Al momento la dinamica appare poco chiara, ma non ci sarebbero altri veicoli cinvolti nel sinistro.

Due feriti lievi

Sul posto Areu ha inviato due ambulanze (Croce Bianca di Magenta e Cvps di Arluno), oltre all’automedica. I soccorritori hanno stabilizzato i due feriti, due donne di 57 e 68 anni, le cui ferite sono apparse lievi. Enorme, invece, lo spavento per lo strano incidente che li ha visti protagonisti loro malgrado. I soccorsi, arrivati in giallo, sono rientrati all’ospedale con un verde precauzionale.